HERMES מחיר היום

מחיר HERMES (HERMES) בזמן אמת היום הוא $ 0.01794817, עם שינוי של 20.81% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HERMES ל USD הוא $ 0.01794817 לכל HERMES.

HERMES כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 344,961, עם היצע במחזור של 19.23M HERMES. ב‑24 השעות האחרונות, HERMES סחר בין $ 0.01782393 (נמוך) ל $ 0.02266374 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.18065, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01782393.

ביצועים לטווח קצר, HERMES נע ב +0.12% בשעה האחרונה ו -42.49% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

HERMES (HERMES) מידע שוק

שווי שוק $ 344.96K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 344.96K אספקת מחזור 19.23M אספקה כוללת 19,231,371.54556538

