Helix מחיר היום

מחיר Helix (HELIX) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000378, עם שינוי של 6.26% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HELIX ל USD הוא $ 0.0000378 לכל HELIX.

Helix כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 37,802, עם היצע במחזור של 1.00B HELIX. ב‑24 השעות האחרונות, HELIX סחר בין $ 0.00003661 (נמוך) ל $ 0.00004065 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.000678, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00003661.

ביצועים לטווח קצר, HELIX נע ב -0.14% בשעה האחרונה ו -23.82% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Helix (HELIX) מידע שוק

שווי שוק $ 37.80K$ 37.80K $ 37.80K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 37.80K$ 37.80K $ 37.80K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Helix הוא $ 37.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HELIX הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.80K.