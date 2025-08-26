Hector Network (HEC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.01524118 גבוה 24 שעות $ 0.01685863 שיא כל הזמנים $ 357.61 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01095776 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.88% שינוי מחיר (1D) -6.40% שינוי מחיר (7D) -6.40%

Hector Network (HEC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01577964. במהלך 24 השעות האחרונות, HEC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01524118 לבין שיא של $ 0.01685863, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HECהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 357.61, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01095776.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HEC השתנה ב +0.88% במהלך השעה האחרונה, -6.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hector Network (HEC) מידע שוק

שווי שוק $ 38.28K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 49.94K אספקת מחזור 2.43M אספקה כוללת 3,164,939.07318393

שווי השוק הנוכחי של Hector Network הוא $ 38.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HEC הוא 2.43M, עם היצע כולל של 3164939.07318393. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 49.94K.