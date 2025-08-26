עוד על HEC

Hector Network סֵמֶל

Hector Network מחיר (HEC)

לא רשום

1 HEC ל USDמחיר חי:

$0.01577964
$0.01577964$0.01577964
-6.40%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Hector Network (HEC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:36:26 (UTC+8)

Hector Network (HEC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.88%

-6.40%

-6.40%

-6.40%

Hector Network (HEC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01577964. במהלך 24 השעות האחרונות, HEC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01524118 לבין שיא של $ 0.01685863, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HECהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 357.61, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01095776.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HEC השתנה ב +0.88% במהלך השעה האחרונה, -6.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hector Network (HEC) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Hector Network הוא $ 38.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HEC הוא 2.43M, עם היצע כולל של 3164939.07318393. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 49.94K.

Hector Network (HEC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Hector Networkל USDהיה $ -0.00107899153607004.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHector Network ל USDהיה . $ -0.0003276421.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHector Network ל USDהיה $ +0.0025367869.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Hector Networkל USDהיה $ -0.003246814305856276.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00107899153607004-6.40%
30 ימים$ -0.0003276421-2.07%
60 ימים$ +0.0025367869+16.08%
90 ימים$ -0.003246814305856276-17.06%

מה זהHector Network (HEC)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Hector Network (HEC) משאב

האתר הרשמי

Hector Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hector Network (HEC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hector Network (HEC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hector Network.

בדוק את Hector Network תחזית המחיר עכשיו‏!

HEC למטבעות מקומיים

Hector Network (HEC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hector Network (HEC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HEC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Hector Network (HEC)

כמה שווה Hector Network (HEC) היום?
החי HECהמחיר ב USD הוא 0.01577964 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HEC ל USD?
המחיר הנוכחי של HEC ל USD הוא $ 0.01577964. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hector Network?
שווי השוק של HEC הוא $ 38.28K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HEC?
ההיצע במחזור של HEC הוא 2.43M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HEC?
‏‏HEC השיג מחיר שיא (ATH) של 357.61 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HEC?
HEC ‏‏רשם מחירATL של 0.01095776 USD.
מהו נפח המסחר של HEC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HEC הוא -- USD.
האם HEC יעלה השנה?
HEC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HEC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:36:26 (UTC+8)

Hector Network (HEC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

