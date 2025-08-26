hBARK (HBARK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00328604$ 0.00328604 $ 0.00328604 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.33% שינוי מחיר (1D) -6.18% שינוי מחיר (7D) -4.09% שינוי מחיר (7D) -4.09%

hBARK (HBARK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HBARK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HBARKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00328604, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HBARK השתנה ב +0.33% במהלך השעה האחרונה, -6.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

hBARK (HBARK) מידע שוק

שווי שוק $ 249.06K$ 249.06K $ 249.06K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 249.06K$ 249.06K $ 249.06K אספקת מחזור 420.00M 420.00M 420.00M אספקה כוללת 420,000,000.0 420,000,000.0 420,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של hBARK הוא $ 249.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HBARK הוא 420.00M, עם היצע כולל של 420000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 249.06K.