HAMI ($HAMI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0010012 $ 0.0010012 $ 0.0010012 24 שעות נמוך $ 0.00103124 $ 0.00103124 $ 0.00103124 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0010012$ 0.0010012 $ 0.0010012 גבוה 24 שעות $ 0.00103124$ 0.00103124 $ 0.00103124 שיא כל הזמנים $ 0.03055938$ 0.03055938 $ 0.03055938 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.56% שינוי מחיר (1D) +2.41% שינוי מחיר (7D) -0.28% שינוי מחיר (7D) -0.28%

HAMI ($HAMI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00102946. במהלך 24 השעות האחרונות, $HAMI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0010012 לבין שיא של $ 0.00103124, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $HAMIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03055938, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $HAMI השתנה ב +0.56% במהלך השעה האחרונה, +2.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

HAMI ($HAMI) מידע שוק

שווי שוק $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M אספקת מחזור 999.71M 999.71M 999.71M אספקה כוללת 999,714,735.0 999,714,735.0 999,714,735.0

שווי השוק הנוכחי של HAMI הוא $ 1.03M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $HAMI הוא 999.71M, עם היצע כולל של 999714735.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.03M.