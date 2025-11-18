Gugo מחיר היום

מחיר Gugo (GUGO) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 11.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GUGO ל USD הוא -- לכל GUGO.

Gugo כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 383,177, עם היצע במחזור של 990.10M GUGO. ב‑24 השעות האחרונות, GUGO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0146709, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GUGO נע ב +1.43% בשעה האחרונה ו -44.81% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Gugo (GUGO) מידע שוק

שווי שוק $ 383.18K$ 383.18K $ 383.18K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 383.18K$ 383.18K $ 383.18K אספקת מחזור 990.10M 990.10M 990.10M אספקה כוללת 990,098,452.894598 990,098,452.894598 990,098,452.894598

שווי השוק הנוכחי של Gugo הוא $ 383.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GUGO הוא 990.10M, עם היצע כולל של 990098452.894598. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 383.18K.