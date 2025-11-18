GUANO מחיר היום

מחיר GUANO (GUANO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00015213, עם שינוי של 6.98% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GUANO ל USD הוא $ 0.00015213 לכל GUANO.

GUANO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 109,461, עם היצע במחזור של 718.70M GUANO. ב‑24 השעות האחרונות, GUANO סחר בין $ 0.00014793 (נמוך) ל $ 0.00016596 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00103775, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00014258.

ביצועים לטווח קצר, GUANO נע ב -0.14% בשעה האחרונה ו -30.21% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

GUANO (GUANO) מידע שוק

שווי שוק $ 109.46K$ 109.46K $ 109.46K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 128.62K$ 128.62K $ 128.62K אספקת מחזור 718.70M 718.70M 718.70M אספקה כוללת 844,478,612.2299178 844,478,612.2299178 844,478,612.2299178

שווי השוק הנוכחי של GUANO הוא $ 109.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GUANO הוא 718.70M, עם היצע כולל של 844478612.2299178. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 128.62K.