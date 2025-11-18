GTETH מחיר היום

מחיר GTETH (GTETH) בזמן אמת היום הוא $ 3,018.12, עם שינוי של 5.39% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GTETH ל USD הוא $ 3,018.12 לכל GTETH.

GTETH כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 464,260,076, עם היצע במחזור של 153.82K GTETH. ב‑24 השעות האחרונות, GTETH סחר בין $ 2,964.73 (נמוך) ל $ 3,214.59 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 4,751.71, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 2,964.73.

ביצועים לטווח קצר, GTETH נע ב +0.97% בשעה האחרונה ו -15.03% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

GTETH (GTETH) מידע שוק

