Grow מחיר היום

מחיר Grow ($GROW) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 3.96% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ $GROW ל USD הוא -- לכל $GROW.

Grow כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 154,704, עם היצע במחזור של 100.00B $GROW. ב‑24 השעות האחרונות, $GROW סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, $GROW נע ב +3.27% בשעה האחרונה ו -17.26% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Grow ($GROW) מידע שוק

שווי שוק $ 154.70K$ 154.70K $ 154.70K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 154.70K$ 154.70K $ 154.70K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Grow הוא $ 154.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $GROW הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 154.70K.