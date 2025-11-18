GRIND מחיר היום

מחיר GRIND (GRIND) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001033, עם שינוי של 5.18% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GRIND ל USD הוא $ 0.00001033 לכל GRIND.

GRIND כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 803,422, עם היצע במחזור של 77.78B GRIND. ב‑24 השעות האחרונות, GRIND סחר בין $ 0.00000998 (נמוך) ל $ 0.00001096 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00009066, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000998.

ביצועים לטווח קצר, GRIND נע ב +1.08% בשעה האחרונה ו -17.78% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

GRIND (GRIND) מידע שוק

שווי שוק $ 803.42K$ 803.42K $ 803.42K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 803.42K$ 803.42K $ 803.42K אספקת מחזור 77.78B 77.78B 77.78B אספקה כוללת 77,777,777,777.0 77,777,777,777.0 77,777,777,777.0

שווי השוק הנוכחי של GRIND הוא $ 803.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GRIND הוא 77.78B, עם היצע כולל של 77777777777.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 803.42K.