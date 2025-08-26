Grin (GRIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.03770073 גבוה 24 שעות $ 0.0433791 שיא כל הזמנים $ 25.09 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01332513 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.81% שינוי מחיר (1D) +10.95% שינוי מחיר (7D) +2.51%

Grin (GRIN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0430297. במהלך 24 השעות האחרונות, GRIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03770073 לבין שיא של $ 0.0433791, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GRINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 25.09, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01332513.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GRIN השתנה ב +2.81% במהלך השעה האחרונה, +10.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Grin (GRIN) מידע שוק

שווי שוק $ 9.01M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.01M אספקת מחזור 207.97M אספקה כוללת 207,969,120.0

שווי השוק הנוכחי של Grin הוא $ 9.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GRIN הוא 207.97M, עם היצע כולל של 207969120.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.01M.