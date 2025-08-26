עוד על GRELF

GRELF מחיר (GRELF)

1 GRELF ל USDמחיר חי:

$0.304712
$0.304712$0.304712
-8.40%1D
GRELF (GRELF) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:28:47 (UTC+8)

GRELF (GRELF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.303977
$ 0.303977$ 0.303977
24 שעות נמוך
$ 0.336596
$ 0.336596$ 0.336596
גבוה 24 שעות

$ 0.303977
$ 0.303977$ 0.303977

$ 0.336596
$ 0.336596$ 0.336596

$ 1.74
$ 1.74$ 1.74

$ 0.02003827
$ 0.02003827$ 0.02003827

-0.12%

-8.48%

-25.33%

-25.33%

GRELF (GRELF) המחיר בזמן אמת של הוא $0.304712. במהלך 24 השעות האחרונות, GRELF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.303977 לבין שיא של $ 0.336596, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GRELFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.74, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02003827.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GRELF השתנה ב -0.12% במהלך השעה האחרונה, -8.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-25.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GRELF (GRELF) מידע שוק

$ 2.04M
$ 2.04M$ 2.04M

--
----

$ 2.04M
$ 2.04M$ 2.04M

6.67M
6.67M 6.67M

6,666,666.0
6,666,666.0 6,666,666.0

שווי השוק הנוכחי של GRELF הוא $ 2.04M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GRELF הוא 6.67M, עם היצע כולל של 6666666.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.04M.

GRELF (GRELF) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של GRELFל USDהיה $ -0.0282392021376975.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGRELF ל USDהיה . $ -0.1416772765.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGRELF ל USDהיה $ -0.0558514242.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של GRELFל USDהיה $ -0.1007946990629013.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0282392021376975-8.48%
30 ימים$ -0.1416772765-46.49%
60 ימים$ -0.0558514242-18.32%
90 ימים$ -0.1007946990629013-24.85%

מה זהGRELF (GRELF)

## What Is GRELF? GRELF is a meme coin currently available on the Hedera and Avalanche networks. GRELF is based around a weird and conventionally unappealing character, named Gerbert the Grelf, who lives under a stump in an enchanted forest. Gerbert the Grelf was originally created on Hedera as a spokesman for the CREETS NFT project. He was then expanded to be the center focus of the GRELF meme coin because the founder, WarlockNKey, thought having a bald, ugly, weirdo as a mascot would be funny. The GRELF project is not about utility; it is about humor, entertainment, and showcasing the wonderful in the weird. ## What is the supply of GRELF? GRELF launched on Hedera mainnet on August 30th, 2022 with a total fixed supply of 6.6 million GRELF tokens (6,666,666.) No keys were created for the project so the amount of supply cannot be increased, decreased, or altered. ### Who is the Founder of GRELF? The founder of GRELF is WarlockNKey. He is doxxed and prioritizes transparency in the operation of his various projects and initiatives. WarlockNKey started his career in Web3 on Hedera in November of 2021 with founding of the CREETS NFT project and he is known for his humor, improvisational nature, and community involvement. ### Where Can I Buy GRELF? GRELF is currently available for purchase via Hedera's [SaucerSwap](https://www.coingecko.com/en/exchanges/saucerswap-dex) and Avalanche's [Pangolin](https://www.coingecko.com/en/exchanges/pangolin) exchanges.

GRELFתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה GRELF (GRELF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות GRELF (GRELF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור GRELF.

בדוק את GRELF תחזית המחיר עכשיו‏!

GRELF למטבעות מקומיים

GRELF (GRELF) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של GRELF (GRELF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GRELF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על GRELF (GRELF)

כמה שווה GRELF (GRELF) היום?
החי GRELFהמחיר ב USD הוא 0.304712 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GRELF ל USD?
המחיר הנוכחי של GRELF ל USD הוא $ 0.304712. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של GRELF?
שווי השוק של GRELF הוא $ 2.04M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GRELF?
ההיצע במחזור של GRELF הוא 6.67M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GRELF?
‏‏GRELF השיג מחיר שיא (ATH) של 1.74 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GRELF?
GRELF ‏‏רשם מחירATL של 0.02003827 USD.
מהו נפח המסחר של GRELF?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GRELF הוא -- USD.
האם GRELF יעלה השנה?
GRELF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GRELF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:28:47 (UTC+8)

GRELF (GRELF) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.