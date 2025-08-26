GRELF (GRELF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.303977 גבוה 24 שעות $ 0.336596 שיא כל הזמנים $ 1.74 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02003827 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.12% שינוי מחיר (1D) -8.48% שינוי מחיר (7D) -25.33%

GRELF (GRELF) המחיר בזמן אמת של הוא $0.304712. במהלך 24 השעות האחרונות, GRELF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.303977 לבין שיא של $ 0.336596, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GRELFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.74, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02003827.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GRELF השתנה ב -0.12% במהלך השעה האחרונה, -8.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-25.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GRELF (GRELF) מידע שוק

שווי שוק $ 2.04M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.04M אספקת מחזור 6.67M אספקה כוללת 6,666,666.0

שווי השוק הנוכחי של GRELF הוא $ 2.04M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GRELF הוא 6.67M, עם היצע כולל של 6666666.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.04M.