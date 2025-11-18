GRDM מחיר היום

מחיר GRDM (GRDM) בזמן אמת היום הוא $ 0.01431683, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GRDM ל USD הוא $ 0.01431683 לכל GRDM.

GRDM כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,726,732, עם היצע במחזור של 400.00M GRDM. ב‑24 השעות האחרונות, GRDM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02841479, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0141006.

ביצועים לטווח קצר, GRDM נע ב -- בשעה האחרונה ו -17.80% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

GRDM (GRDM) מידע שוק

שווי שוק $ 5.73M$ 5.73M $ 5.73M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.32M$ 14.32M $ 14.32M אספקת מחזור 400.00M 400.00M 400.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של GRDM הוא $ 5.73M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GRDM הוא 400.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.32M.