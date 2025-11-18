grail מחיר היום

מחיר grail (SN81) בזמן אמת היום הוא $ 2.76, עם שינוי של 3.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SN81 ל USD הוא $ 2.76 לכל SN81.

grail כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,018,213, עם היצע במחזור של 2.54M SN81. ב‑24 השעות האחרונות, SN81 סחר בין $ 2.66 (נמוך) ל $ 2.87 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 7.51, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.92.

ביצועים לטווח קצר, SN81 נע ב +0.69% בשעה האחרונה ו -15.94% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

grail (SN81) מידע שוק

