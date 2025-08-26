עוד על GPUINU

1 GPUINU ל USDמחיר חי:

--
----
-7.80%1D
USD
GPU Inu (GPUINU) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:33:51 (UTC+8)

GPU Inu (GPUINU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-7.87%

+2.65%

+2.65%

GPU Inu (GPUINU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GPUINU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GPUINUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GPUINU השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -7.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GPU Inu (GPUINU) מידע שוק

$ 23.25K
$ 23.25K$ 23.25K

--
----

$ 23.25K
$ 23.25K$ 23.25K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של GPU Inu הוא $ 23.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GPUINU הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.25K.

GPU Inu (GPUINU) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של GPU Inuל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGPU Inu ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGPU Inu ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של GPU Inuל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.87%
30 ימים$ 0-3.35%
60 ימים$ 0+5.11%
90 ימים$ 0--

מה זהGPU Inu (GPUINU)

GPU Inu merges the playful spirit of memes and canines with the serious power of GPU technology in the cryptocurrency world. It stands as a beacon for those valuing innovation, community, and humor, celebrating the critical role of GPUs in driving the advancements of AI and blockchain. By joining GPU Inu, you become part of a movement towards a decentralized, efficient, and entertaining digital future.

GPU Inu (GPUINU) משאב

האתר הרשמי

GPU Inuתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה GPU Inu (GPUINU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות GPU Inu (GPUINU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור GPU Inu.

בדוק את GPU Inu תחזית המחיר עכשיו‏!

GPUINU למטבעות מקומיים

GPU Inu (GPUINU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של GPU Inu (GPUINU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GPUINU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על GPU Inu (GPUINU)

כמה שווה GPU Inu (GPUINU) היום?
החי GPUINUהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GPUINU ל USD?
המחיר הנוכחי של GPUINU ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של GPU Inu?
שווי השוק של GPUINU הוא $ 23.25K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GPUINU?
ההיצע במחזור של GPUINU הוא 10.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GPUINU?
‏‏GPUINU השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GPUINU?
GPUINU ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GPUINU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GPUINU הוא -- USD.
האם GPUINU יעלה השנה?
GPUINU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GPUINU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:33:51 (UTC+8)

GPU Inu (GPUINU) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.