Gou (GOU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.02218358 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -4.09% שינוי מחיר (1D) -10.79% שינוי מחיר (7D) -6.87%

Gou (GOU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GOU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GOUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02218358, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GOU השתנה ב -4.09% במהלך השעה האחרונה, -10.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gou (GOU) מידע שוק

שווי שוק $ 162.30K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 162.30K אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Gou הוא $ 162.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GOU הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 162.30K.