עוד על GOTTI

GOTTI מידע על מחיר

GOTTI אתר רשמי

GOTTI טוקניומיקה

GOTTI תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Gotti Token סֵמֶל

Gotti Token מחיר (GOTTI)

לא רשום

1 GOTTI ל USDמחיר חי:

$25
$25$25
-6.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Gotti Token (GOTTI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:28:32 (UTC+8)

Gotti Token (GOTTI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 24.87
$ 24.87$ 24.87
24 שעות נמוך
$ 28.17
$ 28.17$ 28.17
גבוה 24 שעות

$ 24.87
$ 24.87$ 24.87

$ 28.17
$ 28.17$ 28.17

$ 4,141.09
$ 4,141.09$ 4,141.09

$ 23.6
$ 23.6$ 23.6

-0.63%

-6.36%

-15.85%

-15.85%

Gotti Token (GOTTI) המחיר בזמן אמת של הוא $25. במהלך 24 השעות האחרונות, GOTTI נסחר בטווח שבין שפל של $ 24.87 לבין שיא של $ 28.17, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GOTTIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4,141.09, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 23.6.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GOTTI השתנה ב -0.63% במהלך השעה האחרונה, -6.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gotti Token (GOTTI) מידע שוק

$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M

--
----

$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M

50.00K
50.00K 50.00K

50,000.0
50,000.0 50,000.0

שווי השוק הנוכחי של Gotti Token הוא $ 1.24M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GOTTI הוא 50.00K, עם היצע כולל של 50000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.24M.

Gotti Token (GOTTI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Gotti Tokenל USDהיה $ -1.70069310059007.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGotti Token ל USDהיה . $ -10.7768400000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGotti Token ל USDהיה $ -3.4764075000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Gotti Tokenל USDהיה $ -22.24013930829446.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -1.70069310059007-6.36%
30 ימים$ -10.7768400000-43.10%
60 ימים$ -3.4764075000-13.90%
90 ימים$ -22.24013930829446-47.07%

מה זהGotti Token (GOTTI)

Gotti is the gold standard of tokens. 420x more rare than 1 Bitcoin. We are the premiere store of wealth on the Solana Blockchain.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Gotti Token (GOTTI) משאב

האתר הרשמי

Gotti Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Gotti Token (GOTTI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Gotti Token (GOTTI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Gotti Token.

בדוק את Gotti Token תחזית המחיר עכשיו‏!

GOTTI למטבעות מקומיים

Gotti Token (GOTTI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Gotti Token (GOTTI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GOTTI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Gotti Token (GOTTI)

כמה שווה Gotti Token (GOTTI) היום?
החי GOTTIהמחיר ב USD הוא 25.0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GOTTI ל USD?
המחיר הנוכחי של GOTTI ל USD הוא $ 25.0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Gotti Token?
שווי השוק של GOTTI הוא $ 1.24M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GOTTI?
ההיצע במחזור של GOTTI הוא 50.00K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GOTTI?
‏‏GOTTI השיג מחיר שיא (ATH) של 4,141.09 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GOTTI?
GOTTI ‏‏רשם מחירATL של 23.6 USD.
מהו נפח המסחר של GOTTI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GOTTI הוא -- USD.
האם GOTTI יעלה השנה?
GOTTI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GOTTI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:28:32 (UTC+8)

Gotti Token (GOTTI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.