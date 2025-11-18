GoPulse מחיר היום

מחיר GoPulse (GO) בזמן אמת היום הוא $ 0.062536, עם שינוי של 5.54% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GO ל USD הוא $ 0.062536 לכל GO.

GoPulse כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,077,687, עם היצע במחזור של 17.23M GO. ב‑24 השעות האחרונות, GO סחר בין $ 0.061131 (נמוך) ל $ 0.066845 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.133798, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.050361.

ביצועים לטווח קצר, GO נע ב +1.54% בשעה האחרונה ו -27.70% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

GoPulse (GO) מידע שוק

שווי שוק $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M אספקת מחזור 17.23M 17.23M 17.23M אספקה כוללת 17,233,000.0 17,233,000.0 17,233,000.0

