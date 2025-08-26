Gooner (GOONER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -10.58% שינוי מחיר (1D) +192.87% שינוי מחיר (7D) +319.40% שינוי מחיר (7D) +319.40%

Gooner (GOONER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GOONER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GOONERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GOONER השתנה ב -10.58% במהלך השעה האחרונה, +192.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+319.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gooner (GOONER) מידע שוק

שווי שוק $ 135.96K$ 135.96K $ 135.96K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 135.96K$ 135.96K $ 135.96K אספקת מחזור 998.99M 998.99M 998.99M אספקה כוללת 998,994,960.621777 998,994,960.621777 998,994,960.621777

שווי השוק הנוכחי של Gooner הוא $ 135.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GOONER הוא 998.99M, עם היצע כולל של 998994960.621777. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 135.96K.