GoodBoy (GOODBOY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.02175124 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.52% שינוי מחיר (1D) -8.24% שינוי מחיר (7D) +1.67%

GoodBoy (GOODBOY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GOODBOY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GOODBOYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02175124, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GOODBOY השתנה ב -0.52% במהלך השעה האחרונה, -8.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GoodBoy (GOODBOY) מידע שוק

שווי שוק $ 549.32K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 549.32K אספקת מחזור 1000.00M אספקה כוללת 999,995,803.767105

שווי השוק הנוכחי של GoodBoy הוא $ 549.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GOODBOY הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999995803.767105. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 549.32K.