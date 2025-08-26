עוד על GOOD

Good Entry סֵמֶל

Good Entry מחיר (GOOD)

1 GOOD ל USDמחיר חי:

$0.00010385
$0.00010385$0.00010385
Good Entry (GOOD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:32:50 (UTC+8)

Good Entry (GOOD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.050873
$ 0.050873$ 0.050873

-1.56%

-1.56%

Good Entry (GOOD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GOOD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GOODהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.050873, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GOOD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Good Entry (GOOD) מידע שוק

$ 48.39K
$ 48.39K$ 48.39K

$ 69.93K
$ 69.93K$ 69.93K

466.00M
466.00M 466.00M

673,383,351.776824
673,383,351.776824 673,383,351.776824

שווי השוק הנוכחי של Good Entry הוא $ 48.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GOOD הוא 466.00M, עם היצע כולל של 673383351.776824. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 69.93K.

Good Entry (GOOD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Good Entryל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGood Entry ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGood Entry ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Good Entryל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-2.34%
60 ימים$ 0-4.19%
90 ימים$ 0--

מה זהGood Entry (GOOD)

GOOD represents the tradeable version of Good Entry project. It can be locked to esGOOD on app.goodentry.io to allow the user to access governance rights and other associated yields.

Good Entry (GOOD) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Good Entryתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Good Entry (GOOD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Good Entry (GOOD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Good Entry.

בדוק את Good Entry תחזית המחיר עכשיו‏!

GOOD למטבעות מקומיים

Good Entry (GOOD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Good Entry (GOOD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GOOD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Good Entry (GOOD)

כמה שווה Good Entry (GOOD) היום?
החי GOODהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GOOD ל USD?
המחיר הנוכחי של GOOD ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Good Entry?
שווי השוק של GOOD הוא $ 48.39K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GOOD?
ההיצע במחזור של GOOD הוא 466.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GOOD?
‏‏GOOD השיג מחיר שיא (ATH) של 0.050873 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GOOD?
GOOD ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GOOD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GOOD הוא -- USD.
האם GOOD יעלה השנה?
GOOD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GOOD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:32:50 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.