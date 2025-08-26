GoGoPool (GGP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.9 $ 1.9 $ 1.9 24 שעות נמוך $ 2.63 $ 2.63 $ 2.63 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.9$ 1.9 $ 1.9 גבוה 24 שעות $ 2.63$ 2.63 $ 2.63 שיא כל הזמנים $ 19.66$ 19.66 $ 19.66 המחיר הנמוך ביותר $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.56% שינוי מחיר (1D) -13.25% שינוי מחיר (7D) +25.77% שינוי מחיר (7D) +25.77%

GoGoPool (GGP) המחיר בזמן אמת של הוא $1.9. במהלך 24 השעות האחרונות, GGP נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.9 לבין שיא של $ 2.63, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GGPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 19.66, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.12.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GGP השתנה ב -0.56% במהלך השעה האחרונה, -13.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+25.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GoGoPool (GGP) מידע שוק

שווי שוק $ 13.48M$ 13.48M $ 13.48M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 36.79M$ 36.79M $ 36.79M אספקת מחזור 7.09M 7.09M 7.09M אספקה כוללת 19,347,330.7164731 19,347,330.7164731 19,347,330.7164731

שווי השוק הנוכחי של GoGoPool הוא $ 13.48M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GGP הוא 7.09M, עם היצע כולל של 19347330.7164731. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.79M.