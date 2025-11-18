GoChain מחיר היום

מחיר GoChain (GO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00181199, עם שינוי של 49.63% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GO ל USD הוא $ 0.00181199 לכל GO.

GoChain כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,391,426, עם היצע במחזור של 1.33B GO. ב‑24 השעות האחרונות, GO סחר בין $ 0.00095916 (נמוך) ל $ 0.00182316 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.115975, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00055484.

ביצועים לטווח קצר, GO נע ב +0.53% בשעה האחרונה ו +75.48% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

GoChain (GO) מידע שוק

שווי שוק $ 2.39M$ 2.39M $ 2.39M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.40M$ 2.40M $ 2.40M אספקת מחזור 1.33B 1.33B 1.33B אספקה כוללת 1,331,671,753.0 1,331,671,753.0 1,331,671,753.0

שווי השוק הנוכחי של GoChain הוא $ 2.39M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GO הוא 1.33B, עם היצע כולל של 1331671753.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.40M.