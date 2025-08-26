GNY (GNY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00459111 $ 0.00459111 $ 0.00459111 24 שעות נמוך $ 0.00467211 $ 0.00467211 $ 0.00467211 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00459111$ 0.00459111 $ 0.00459111 גבוה 24 שעות $ 0.00467211$ 0.00467211 $ 0.00467211 שיא כל הזמנים $ 3.24$ 3.24 $ 3.24 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) -1.67% שינוי מחיר (7D) +3.13% שינוי מחיר (7D) +3.13%

GNY (GNY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0045926. במהלך 24 השעות האחרונות, GNY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00459111 לבין שיא של $ 0.00467211, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GNYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.24, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GNY השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -1.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GNY (GNY) מידע שוק

שווי שוק $ 818.71K$ 818.71K $ 818.71K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M אספקת מחזור 178.27M 178.27M 178.27M אספקה כוללת 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של GNY הוא $ 818.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GNY הוא 178.27M, עם היצע כולל של 400000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.84M.