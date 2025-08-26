Glorious Looking (GLG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.166407 $ 0.166407 $ 0.166407 24 שעות נמוך $ 0.169254 $ 0.169254 $ 0.169254 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.166407$ 0.166407 $ 0.166407 גבוה 24 שעות $ 0.169254$ 0.169254 $ 0.169254 שיא כל הזמנים $ 0.38275$ 0.38275 $ 0.38275 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02467363$ 0.02467363 $ 0.02467363 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) +0.27% שינוי מחיר (7D) -0.56% שינוי מחיר (7D) -0.56%

Glorious Looking (GLG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.168392. במהלך 24 השעות האחרונות, GLG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.166407 לבין שיא של $ 0.169254, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GLGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.38275, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02467363.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GLG השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Glorious Looking (GLG) מידע שוק

שווי שוק $ 2.44M$ 2.44M $ 2.44M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.44M$ 2.44M $ 2.44M אספקת מחזור 14.50M 14.50M 14.50M אספקה כוללת 14,500,000.0 14,500,000.0 14,500,000.0

שווי השוק הנוכחי של Glorious Looking הוא $ 2.44M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GLG הוא 14.50M, עם היצע כולל של 14500000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.44M.