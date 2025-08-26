GG (GGTK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00345809 $ 0.00345809 $ 0.00345809 24 שעות נמוך $ 0.00388909 $ 0.00388909 $ 0.00388909 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00345809$ 0.00345809 $ 0.00345809 גבוה 24 שעות $ 0.00388909$ 0.00388909 $ 0.00388909 שיא כל הזמנים $ 2.61$ 2.61 $ 2.61 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00345809$ 0.00345809 $ 0.00345809 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -9.42% שינוי מחיר (7D) -62.02% שינוי מחיר (7D) -62.02%

GG (GGTK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00347652. במהלך 24 השעות האחרונות, GGTK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00345809 לבין שיא של $ 0.00388909, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GGTKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.61, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00345809.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GGTK השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -9.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-62.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GG (GGTK) מידע שוק

שווי שוק $ 124.46K$ 124.46K $ 124.46K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 162.70K$ 162.70K $ 162.70K אספקת מחזור 35.80M 35.80M 35.80M אספקה כוללת 46,800,000.0 46,800,000.0 46,800,000.0

שווי השוק הנוכחי של GG הוא $ 124.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GGTK הוא 35.80M, עם היצע כולל של 46800000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 162.70K.