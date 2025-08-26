Generational Wealth (WEALTH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0.00117853 $ 0.00117853 $ 0.00117853 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0.00117853$ 0.00117853 $ 0.00117853 שיא כל הזמנים $ 0.00296045$ 0.00296045 $ 0.00296045 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.73% שינוי מחיר (1D) +5.88% שינוי מחיר (7D) +32.53% שינוי מחיר (7D) +32.53%

Generational Wealth (WEALTH) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00101316. במהלך 24 השעות האחרונות, WEALTH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00117853, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WEALTHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00296045, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WEALTH השתנה ב +1.73% במהלך השעה האחרונה, +5.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+32.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Generational Wealth (WEALTH) מידע שוק

שווי שוק $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M אספקת מחזור 999.72M 999.72M 999.72M אספקה כוללת 999,721,193.307097 999,721,193.307097 999,721,193.307097

שווי השוק הנוכחי של Generational Wealth הוא $ 1.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WEALTH הוא 999.72M, עם היצע כולל של 999721193.307097. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.01M.