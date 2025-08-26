עוד על WEALTH

WEALTH מידע על מחיר

WEALTH אתר רשמי

WEALTH טוקניומיקה

WEALTH תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Generational Wealth סֵמֶל

Generational Wealth מחיר (WEALTH)

לא רשום

1 WEALTH ל USDמחיר חי:

$0.00101316
$0.00101316$0.00101316
+5.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Generational Wealth (WEALTH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:09:06 (UTC+8)

Generational Wealth (WEALTH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0.00117853
$ 0.00117853$ 0.00117853
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00117853
$ 0.00117853$ 0.00117853

$ 0.00296045
$ 0.00296045$ 0.00296045

$ 0
$ 0$ 0

+1.73%

+5.88%

+32.53%

+32.53%

Generational Wealth (WEALTH) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00101316. במהלך 24 השעות האחרונות, WEALTH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00117853, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WEALTHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00296045, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WEALTH השתנה ב +1.73% במהלך השעה האחרונה, +5.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+32.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Generational Wealth (WEALTH) מידע שוק

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

--
----

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

999.72M
999.72M 999.72M

999,721,193.307097
999,721,193.307097 999,721,193.307097

שווי השוק הנוכחי של Generational Wealth הוא $ 1.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WEALTH הוא 999.72M, עם היצע כולל של 999721193.307097. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.01M.

Generational Wealth (WEALTH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Generational Wealthל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGenerational Wealth ל USDהיה . $ +0.0020686744.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGenerational Wealth ל USDהיה $ +0.0026987320.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Generational Wealthל USDהיה $ +0.0005138452482299217.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+5.88%
30 ימים$ +0.0020686744+204.18%
60 ימים$ +0.0026987320+266.37%
90 ימים$ +0.0005138452482299217+102.91%

מה זהGenerational Wealth (WEALTH)

$WEALTH is more than a token - it's a movement centered around wealth-building culture and mindset. We've cultivated a sophisticated community that understands the power of collective growth. Our project emphasizes the journey from retail to refined, backed by high-quality content creation and a strong community ethos. Through daily engagement and strategic content development, we're building a cultural phenomenon that transcends traditional token dynamics. Our community represents a new wave of wealth builders who understand that true success comes from collective vision and sophisticated execution.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Generational Wealth (WEALTH) משאב

האתר הרשמי

Generational Wealthתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Generational Wealth (WEALTH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Generational Wealth (WEALTH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Generational Wealth.

בדוק את Generational Wealth תחזית המחיר עכשיו‏!

WEALTH למטבעות מקומיים

Generational Wealth (WEALTH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Generational Wealth (WEALTH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WEALTH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Generational Wealth (WEALTH)

כמה שווה Generational Wealth (WEALTH) היום?
החי WEALTHהמחיר ב USD הוא 0.00101316 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WEALTH ל USD?
המחיר הנוכחי של WEALTH ל USD הוא $ 0.00101316. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Generational Wealth?
שווי השוק של WEALTH הוא $ 1.01M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WEALTH?
ההיצע במחזור של WEALTH הוא 999.72M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WEALTH?
‏‏WEALTH השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00296045 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WEALTH?
WEALTH ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של WEALTH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WEALTH הוא -- USD.
האם WEALTH יעלה השנה?
WEALTH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WEALTH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:09:06 (UTC+8)

Generational Wealth (WEALTH) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.