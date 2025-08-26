GemLink (GLINK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.05577 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.36% שינוי מחיר (1D) +3.73% שינוי מחיר (7D) +1.04%

GemLink (GLINK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GLINK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GLINKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.05577, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GLINK השתנה ב -0.36% במהלך השעה האחרונה, +3.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GemLink (GLINK) מידע שוק

שווי שוק $ 105.93K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 158.17K אספקת מחזור 107.15M אספקה כוללת 160,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של GemLink הוא $ 105.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GLINK הוא 107.15M, עם היצע כולל של 160000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 158.17K.