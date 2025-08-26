Gemini Dollar (GUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.999209 24 שעות נמוך $ 0.999733 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.999209 גבוה 24 שעות $ 0.999733 שיא כל הזמנים $ 3.3 המחיר הנמוך ביותר $ 0.78261 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -0.06%

Gemini Dollar (GUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.999629. במהלך 24 השעות האחרונות, GUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.999209 לבין שיא של $ 0.999733, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.3, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.78261.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GUSD השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gemini Dollar (GUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 51.29M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 51.29M אספקת מחזור 51.31M אספקה כוללת 51,313,251.38

שווי השוק הנוכחי של Gemini Dollar הוא $ 51.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GUSD הוא 51.31M, עם היצע כולל של 51313251.38. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 51.29M.