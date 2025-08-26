GARY (GARY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0021631 $ 0.0021631 $ 0.0021631 24 שעות נמוך $ 0.002893 $ 0.002893 $ 0.002893 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0021631$ 0.0021631 $ 0.0021631 גבוה 24 שעות $ 0.002893$ 0.002893 $ 0.002893 שיא כל הזמנים $ 0.0053833$ 0.0053833 $ 0.0053833 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.84% שינוי מחיר (1D) -19.37% שינוי מחיר (7D) -22.29% שינוי מחיר (7D) -22.29%

GARY (GARY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00217807. במהלך 24 השעות האחרונות, GARY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0021631 לבין שיא של $ 0.002893, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GARYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0053833, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GARY השתנה ב -1.84% במהלך השעה האחרונה, -19.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-22.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GARY (GARY) מידע שוק

שווי שוק $ 2.19M$ 2.19M $ 2.19M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.19M$ 2.19M $ 2.19M אספקת מחזור 999.78M 999.78M 999.78M אספקה כוללת 999,778,490.056928 999,778,490.056928 999,778,490.056928

שווי השוק הנוכחי של GARY הוא $ 2.19M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GARY הוא 999.78M, עם היצע כולל של 999778490.056928. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.19M.