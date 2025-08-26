עוד על GARBAGE

Garbage מחיר (GARBAGE)

לא רשום

1 GARBAGE ל USDמחיר חי:

$0.00025633
$0.00025633$0.00025633
0.00%1D
mexc
USD
Garbage (GARBAGE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:29:02 (UTC+8)

Garbage (GARBAGE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.061799
$ 0.061799$ 0.061799

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Garbage (GARBAGE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GARBAGE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GARBAGEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.061799, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GARBAGE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Garbage (GARBAGE) מידע שוק

$ 19.08K
$ 19.08K$ 19.08K

--
----

$ 25.63K
$ 25.63K$ 25.63K

74.45M
74.45M 74.45M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Garbage הוא $ 19.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GARBAGE הוא 74.45M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.63K.

Garbage (GARBAGE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Garbageל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGarbage ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGarbage ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Garbageל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-3.14%
60 ימים$ 0-9.74%
90 ימים$ 0--

מה זהGarbage (GARBAGE)

$Garbage and its ingenious branded meme strategy ensuring users can easily create and share memes that poke fun at just about everyone. All the while simultaneously advertising the project itself.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Garbage (GARBAGE) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Garbageתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Garbage (GARBAGE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Garbage (GARBAGE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Garbage.

בדוק את Garbage תחזית המחיר עכשיו‏!

GARBAGE למטבעות מקומיים

Garbage (GARBAGE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Garbage (GARBAGE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GARBAGE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Garbage (GARBAGE)

כמה שווה Garbage (GARBAGE) היום?
החי GARBAGEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GARBAGE ל USD?
המחיר הנוכחי של GARBAGE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Garbage?
שווי השוק של GARBAGE הוא $ 19.08K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GARBAGE?
ההיצע במחזור של GARBAGE הוא 74.45M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GARBAGE?
‏‏GARBAGE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.061799 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GARBAGE?
GARBAGE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GARBAGE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GARBAGE הוא -- USD.
האם GARBAGE יעלה השנה?
GARBAGE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GARBAGE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:29:02 (UTC+8)

