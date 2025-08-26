Garbage (GARBAGE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.061799$ 0.061799 $ 0.061799 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Garbage (GARBAGE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GARBAGE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GARBAGEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.061799, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GARBAGE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Garbage (GARBAGE) מידע שוק

שווי שוק $ 19.08K$ 19.08K $ 19.08K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 25.63K$ 25.63K $ 25.63K אספקת מחזור 74.45M 74.45M 74.45M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Garbage הוא $ 19.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GARBAGE הוא 74.45M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.63K.