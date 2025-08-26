Gameswap (GSWAP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 0.055199 גבוה 24 שעות $ 0.065314 שיא כל הזמנים $ 8.44 המחיר הנמוך ביותר $ 0.04069538 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.01% שינוי מחיר (1D) -12.55% שינוי מחיר (7D) -10.48%

Gameswap (GSWAP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.055198. במהלך 24 השעות האחרונות, GSWAP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.055199 לבין שיא של $ 0.065314, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GSWAPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 8.44, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.04069538.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GSWAP השתנה ב -1.01% במהלך השעה האחרונה, -12.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gameswap (GSWAP) מידע שוק

שווי שוק $ 483.56K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.10M אספקת מחזור 8.76M אספקה כוללת 20,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Gameswap הוא $ 483.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GSWAP הוא 8.76M, עם היצע כולל של 20000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.10M.