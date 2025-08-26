Gameflip (FLP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00878627 24 שעות נמוך $ 0.00908456 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.268295 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00103957 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.40% שינוי מחיר (1D) -1.92% שינוי מחיר (7D) -0.15%

Gameflip (FLP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00879042. במהלך 24 השעות האחרונות, FLP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00878627 לבין שיא של $ 0.00908456, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FLPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.268295, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00103957.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FLP השתנה ב -0.40% במהלך השעה האחרונה, -1.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gameflip (FLP) מידע שוק

שווי שוק $ 497.84K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 882.69K אספקת מחזור 56.40M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Gameflip הוא $ 497.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLP הוא 56.40M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 882.69K.