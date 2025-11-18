FUST Token מחיר היום

מחיר FUST Token (FUST) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 3.82% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FUST ל USD הוא -- לכל FUST.

FUST Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,401,062, עם היצע במחזור של 33.00B FUST. ב‑24 השעות האחרונות, FUST סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FUST נע ב +0.58% בשעה האחרונה ו -9.50% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

FUST Token (FUST) מידע שוק

שווי שוק $ 2.40M$ 2.40M $ 2.40M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.40M$ 2.40M $ 2.40M אספקת מחזור 33.00B 33.00B 33.00B אספקה כוללת 33,000,000,000.0 33,000,000,000.0 33,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של FUST Token הוא $ 2.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FUST הוא 33.00B, עם היצע כולל של 33000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.40M.