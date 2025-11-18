FUSIO מחיר היום

מחיר FUSIO (FUSIO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00115641, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FUSIO ל USD הוא $ 0.00115641 לכל FUSIO.

FUSIO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 232,554, עם היצע במחזור של 201.10M FUSIO. ב‑24 השעות האחרונות, FUSIO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00609484, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00115279.

ביצועים לטווח קצר, FUSIO נע ב -- בשעה האחרונה ו -0.31% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

FUSIO (FUSIO) מידע שוק

שווי שוק $ 232.55K$ 232.55K $ 232.55K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M אספקת מחזור 201.10M 201.10M 201.10M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

