Frost מחיר היום

מחיר Frost (FROST) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000853, עם שינוי של 4.77% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FROST ל USD הוא $ 0.00000853 לכל FROST.

Frost כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 8,525.25, עם היצע במחזור של 1.00B FROST. ב‑24 השעות האחרונות, FROST סחר בין $ 0.0000083 (נמוך) ל $ 0.00000895 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00028548, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000542.

ביצועים לטווח קצר, FROST נע ב +0.77% בשעה האחרונה ו +4.31% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Frost (FROST) מידע שוק

שווי שוק $ 8.53K$ 8.53K $ 8.53K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.53K$ 8.53K $ 8.53K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Frost הוא $ 8.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FROST הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.53K.