FREGO (FREGO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02039821$ 0.02039821 $ 0.02039821 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.69% שינוי מחיר (1D) -4.88% שינוי מחיר (7D) +23.31% שינוי מחיר (7D) +23.31%

FREGO (FREGO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FREGO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FREGOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02039821, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FREGO השתנה ב +0.69% במהלך השעה האחרונה, -4.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+23.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FREGO (FREGO) מידע שוק

שווי שוק $ 265.06K$ 265.06K $ 265.06K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 265.06K$ 265.06K $ 265.06K אספקת מחזור 904.05M 904.05M 904.05M אספקה כוללת 904,050,120.3807118 904,050,120.3807118 904,050,120.3807118

שווי השוק הנוכחי של FREGO הוא $ 265.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FREGO הוא 904.05M, עם היצע כולל של 904050120.3807118. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 265.06K.