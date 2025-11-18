Foundry מחיר היום

מחיר Foundry (FDRY) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 8.39% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FDRY ל USD הוא -- לכל FDRY.

Foundry כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 460,378, עם היצע במחזור של 999.98M FDRY. ב‑24 השעות האחרונות, FDRY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00188783, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FDRY נע ב -0.14% בשעה האחרונה ו -39.97% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Foundry (FDRY) מידע שוק

שווי שוק $ 460.38K$ 460.38K $ 460.38K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 460.38K$ 460.38K $ 460.38K אספקת מחזור 999.98M 999.98M 999.98M אספקה כוללת 999,983,303.3366518 999,983,303.3366518 999,983,303.3366518

שווי השוק הנוכחי של Foundry הוא $ 460.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FDRY הוא 999.98M, עם היצע כולל של 999983303.3366518. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 460.38K.