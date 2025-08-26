Fortune Token (FRTN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00118575 גבוה 24 שעות $ 0.0012515 שיא כל הזמנים $ 0.091031 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.41% שינוי מחיר (1D) -2.79% שינוי מחיר (7D) -1.26%

Fortune Token (FRTN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00120675. במהלך 24 השעות האחרונות, FRTN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00118575 לבין שיא של $ 0.0012515, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FRTNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.091031, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FRTN השתנה ב +1.41% במהלך השעה האחרונה, -2.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fortune Token (FRTN) מידע שוק

שווי שוק $ 344.44K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.20M אספקת מחזור 285.37M אספקה כוללת 996,281,414.567182

שווי השוק הנוכחי של Fortune Token הוא $ 344.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FRTN הוא 285.37M, עם היצע כולל של 996281414.567182. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.20M.