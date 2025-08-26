עוד על FRTN

Fortune Token סֵמֶל

Fortune Token מחיר (FRTN)

$0.001207
-2.70%1D
Fortune Token (FRTN) טבלת מחירים חיה
Fortune Token (FRTN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+1.41%

-2.79%

-1.26%

-1.26%

Fortune Token (FRTN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00120675. במהלך 24 השעות האחרונות, FRTN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00118575 לבין שיא של $ 0.0012515, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FRTNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.091031, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FRTN השתנה ב +1.41% במהלך השעה האחרונה, -2.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fortune Token (FRTN) מידע שוק

$ 344.44K
$ 344.44K$ 344.44K

--
----

$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M

285.37M
285.37M 285.37M

996,281,414.567182
996,281,414.567182 996,281,414.567182

שווי השוק הנוכחי של Fortune Token הוא $ 344.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FRTN הוא 285.37M, עם היצע כולל של 996281414.567182. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.20M.

Fortune Token (FRTN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Fortune Tokenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFortune Token ל USDהיה . $ -0.0001509821.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFortune Token ל USDהיה $ +0.0001413524.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Fortune Tokenל USDהיה $ -0.0002366376904526384.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.79%
30 ימים$ -0.0001509821-12.51%
60 ימים$ +0.0001413524+11.71%
90 ימים$ -0.0002366376904526384-16.39%

מה זהFortune Token (FRTN)

What is the project about? $FRTN is EbisusBay.com proprietary platform utility token, designed to fuel the Ryoshi Dynasties gamified DAO experience, reward NFT holders and drive new volumes to the NFT ecosystems! What makes your project unique? Fortune Token is a pivotal part of the EbisusBay platform, a top-tier NFT marketplace on the Cronos network. It's an innovative cryptocurrency that not only powers the platform's functions but also fuels an exciting and dynamic game-like environment for NFT communities. History of your project. Ebisu's Bay is the first and largest NFT Marketplace on Cronos with a unique GameFi DAO reward system. Chosen as the most trusted Web3 platform from the Cronos community, Ebisu's Bay allows users to create, buy, sell, trade NFTs in a fast, safe and user friendly manner. What’s next for your project? EbisusBay.com is set to change the way we look at NFT Marketplaces by means of it's innovative gamified DAO experience and proprietary utility token. Our platform's ecosystem is ready to onboard the next generation of Web3 users, creating a new standard for quality and transparency within the Web3 industry, offering a safe and rewarding experience while nourishing the NFT ecosystem. What can your token be used for? $Fortune is a standard CRC-20 which can be freely traded on exchanges and will be used for rewards and purchasing services from Ebisu's Bay NFT Marketplace. $Fortune tokens can be staked on Ryoshi Dynasties to earn more $FRTN, in-game & platform rewards.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Fortune Token (FRTN) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Fortune Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Fortune Token (FRTN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Fortune Token (FRTN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Fortune Token.

בדוק את Fortune Token תחזית המחיר עכשיו‏!

FRTN למטבעות מקומיים

Fortune Token (FRTN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Fortune Token (FRTN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FRTN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Fortune Token (FRTN)

כמה שווה Fortune Token (FRTN) היום?
החי FRTNהמחיר ב USD הוא 0.00120675 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FRTN ל USD?
המחיר הנוכחי של FRTN ל USD הוא $ 0.00120675. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Fortune Token?
שווי השוק של FRTN הוא $ 344.44K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FRTN?
ההיצע במחזור של FRTN הוא 285.37M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FRTN?
‏‏FRTN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.091031 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FRTN?
FRTN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של FRTN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FRTN הוא -- USD.
האם FRTN יעלה השנה?
FRTN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FRTN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.