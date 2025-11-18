Forg מחיר היום

מחיר Forg (FORG) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 17.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FORG ל USD הוא -- לכל FORG.

Forg כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 114,709, עם היצע במחזור של 420.69B FORG. ב‑24 השעות האחרונות, FORG סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FORG נע ב +0.65% בשעה האחרונה ו -44.70% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Forg (FORG) מידע שוק

שווי שוק $ 114.71K$ 114.71K $ 114.71K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 114.71K$ 114.71K $ 114.71K אספקת מחזור 420.69B 420.69B 420.69B אספקה כוללת 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Forg הוא $ 114.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FORG הוא 420.69B, עם היצע כולל של 420690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 114.71K.