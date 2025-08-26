Fofar (FOFAR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.79% שינוי מחיר (1D) -7.82% שינוי מחיר (7D) -4.07% שינוי מחיר (7D) -4.07%

Fofar (FOFAR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FOFAR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FOFARהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FOFAR השתנה ב -0.79% במהלך השעה האחרונה, -7.82% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fofar (FOFAR) מידע שוק

שווי שוק $ 839.69K$ 839.69K $ 839.69K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 839.69K$ 839.69K $ 839.69K אספקת מחזור 420.69B 420.69B 420.69B אספקה כוללת 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Fofar הוא $ 839.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FOFAR הוא 420.69B, עם היצע כולל של 420690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 839.69K.