Fluffington (FLUFFI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.014254 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.73% שינוי מחיר (1D) -8.46% שינוי מחיר (7D) -2.10%

Fluffington (FLUFFI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FLUFFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FLUFFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.014254, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FLUFFI השתנה ב +1.73% במהלך השעה האחרונה, -8.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fluffington (FLUFFI) מידע שוק

שווי שוק $ 143.53K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 143.53K אספקת מחזור 999.77M אספקה כוללת 999,766,077.091636

שווי השוק הנוכחי של Fluffington הוא $ 143.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLUFFI הוא 999.77M, עם היצע כולל של 999766077.091636. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 143.53K.