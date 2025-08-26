Fluffington מחיר (FLUFFI)
Fluffington (FLUFFI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FLUFFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FLUFFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.014254, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, FLUFFI השתנה ב +1.73% במהלך השעה האחרונה, -8.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Fluffington הוא $ 143.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLUFFI הוא 999.77M, עם היצע כולל של 999766077.091636. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 143.53K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Fluffingtonל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFluffington ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFluffington ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Fluffingtonל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-8.46%
|30 ימים
|$ 0
|-25.51%
|60 ימים
|$ 0
|-9.27%
|90 ימים
|$ 0
|--
• The Meme Connection: Fluffington, or SFLUFFl, has been dubbed by some on X as the "first Grok-generated meme." This isn't about a literal generation from Grok's Al (that would be too straightforward for the internet), but rather, it's a meme that's been recognized and perhaps inspired by the ethos of Grok, which, remember, is all about humor, wit, and a rebellious streak against the overly serious Al world. • The Elon Musk Connection: Elon Musk, the man behind Grok, has been known to throw his weight behind memes, especially those that resonate with the rebellious, outside-the-box thinking that Grok embodies. Fluffington, being recognized by Musk, taps into this narrative of being an Al- endorsed meme, even if indirectly. • The Crypto Angle: In the world of cryptocurrency, where memes can moon (rise dramatically in value), $FLUFFI has been riding this narrative wave. It's not just about the meme; it's about the story, the recognition, and the community's belief in something that's both absurd and, in the crypto world, potentially profitable. • The Fluffington Phenomenon: From the posts on X, there's a sentiment that $FLUFFI could be the next big thing, partly because of its association with Grok. This isn't about Fluffington being a part of Grok's programming or anything that technical; it's more about cultural osmosis. Grok's rebellious spirit, its humor, and its willingness to tackle spicy questions have somehow found a mascot in Fluffington, making it a symbol of the kind of Al and community interaction Musk envisioned. So, what's Fluffington's relation to Grok? It's not a direct relation in terms of tech or functionality. Instead, think of Fluffington as: • A Meme Spirit Animal: It embodies the spirit of what Grok stands for in the cultural landscape of Al and internet culture. • A Symbol of Rebellion: Against the overly serious, overly cautious Al models, Fluffington, with its meme status, represents the playful, unpredictable side of Al interaction that Grok champions. • A Crypto Meme with Legs: In the crypto world, where narratives drive value, Fluffington's story with Grok adds layers of intrigue, making it not just another meme coin but a symbol of a movement towards more human, humorous Al interactions.
