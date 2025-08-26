FlatQube (QUBE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00970099 $ 0.00970099 $ 0.00970099 24 שעות נמוך $ 0.01340798 $ 0.01340798 $ 0.01340798 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00970099$ 0.00970099 $ 0.00970099 גבוה 24 שעות $ 0.01340798$ 0.01340798 $ 0.01340798 שיא כל הזמנים $ 58.61$ 58.61 $ 58.61 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00729171$ 0.00729171 $ 0.00729171 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.03% שינוי מחיר (1D) -17.05% שינוי מחיר (7D) +16.87% שינוי מחיר (7D) +16.87%

FlatQube (QUBE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01111032. במהלך 24 השעות האחרונות, QUBE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00970099 לבין שיא של $ 0.01340798, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QUBEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 58.61, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00729171.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, QUBE השתנה ב -2.03% במהלך השעה האחרונה, -17.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+16.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FlatQube (QUBE) מידע שוק

שווי שוק $ 30.42K$ 30.42K $ 30.42K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 165.87K$ 165.87K $ 165.87K אספקת מחזור 2.74M 2.74M 2.74M אספקה כוללת 14,937,900.295178 14,937,900.295178 14,937,900.295178

שווי השוק הנוכחי של FlatQube הוא $ 30.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QUBE הוא 2.74M, עם היצע כולל של 14937900.295178. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 165.87K.