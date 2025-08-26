Flare Token (1FLR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00261622$ 0.00261622 $ 0.00261622 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.80% שינוי מחיר (1D) -9.57% שינוי מחיר (7D) +12.15% שינוי מחיר (7D) +12.15%

Flare Token (1FLR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, 1FLR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. 1FLRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00261622, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, 1FLR השתנה ב +0.80% במהלך השעה האחרונה, -9.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Flare Token (1FLR) מידע שוק

שווי שוק $ 18.63K$ 18.63K $ 18.63K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.63K$ 18.63K $ 18.63K אספקת מחזור 4.00B 4.00B 4.00B אספקה כוללת 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Flare Token הוא $ 18.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 1FLR הוא 4.00B, עם היצע כולל של 4000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.63K.