FireChicken מחיר היום

מחיר FireChicken (FCKN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00016384, עם שינוי של 1.31% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FCKN ל USD הוא $ 0.00016384 לכל FCKN.

FireChicken כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 161,599, עם היצע במחזור של 985.60M FCKN. ב‑24 השעות האחרונות, FCKN סחר בין $ 0.00015849 (נמוך) ל $ 0.00016705 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00024117, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000153.

ביצועים לטווח קצר, FCKN נע ב -0.37% בשעה האחרונה ו -14.76% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

FireChicken (FCKN) מידע שוק

שווי שוק $ 161.60K$ 161.60K $ 161.60K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 161.60K$ 161.60K $ 161.60K אספקת מחזור 985.60M 985.60M 985.60M אספקה כוללת 985,595,396.346248 985,595,396.346248 985,595,396.346248

שווי השוק הנוכחי של FireChicken הוא $ 161.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FCKN הוא 985.60M, עם היצע כולל של 985595396.346248. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 161.60K.