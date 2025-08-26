Fidu (FIDU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.240675 $ 0.240675 $ 0.240675 24 שעות נמוך $ 0.240799 $ 0.240799 $ 0.240799 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.240675$ 0.240675 $ 0.240675 גבוה 24 שעות $ 0.240799$ 0.240799 $ 0.240799 שיא כל הזמנים $ 1.83$ 1.83 $ 1.83 המחיר הנמוך ביותר $ 0.199887$ 0.199887 $ 0.199887 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) -0.00% שינוי מחיר (7D) -9.20% שינוי מחיר (7D) -9.20%

Fidu (FIDU) המחיר בזמן אמת של הוא $0.240733. במהלך 24 השעות האחרונות, FIDU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.240675 לבין שיא של $ 0.240799, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FIDUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.83, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.199887.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FIDU השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fidu (FIDU) מידע שוק

שווי שוק $ 11.08M$ 11.08M $ 11.08M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.08M$ 11.08M $ 11.08M אספקת מחזור 46.02M 46.02M 46.02M אספקה כוללת 46,024,703.04676089 46,024,703.04676089 46,024,703.04676089

שווי השוק הנוכחי של Fidu הוא $ 11.08M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FIDU הוא 46.02M, עם היצע כולל של 46024703.04676089. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.08M.