עוד על FRM

FRM מידע על מחיר

FRM מסמך לבן

FRM אתר רשמי

FRM טוקניומיקה

FRM תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Ferrum Network סֵמֶל

Ferrum Network מחיר (FRM)

לא רשום

1 FRM ל USDמחיר חי:

$0.0005444
$0.0005444$0.0005444
-0.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Ferrum Network (FRM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:24:46 (UTC+8)

Ferrum Network (FRM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.969562
$ 0.969562$ 0.969562

$ 0
$ 0$ 0

-1.80%

-0.92%

+0.96%

+0.96%

Ferrum Network (FRM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FRM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FRMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.969562, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FRM השתנה ב -1.80% במהלך השעה האחרונה, -0.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ferrum Network (FRM) מידע שוק

$ 156.25K
$ 156.25K$ 156.25K

--
----

$ 325.06K
$ 325.06K$ 325.06K

287.01M
287.01M 287.01M

597,085,527.2790357
597,085,527.2790357 597,085,527.2790357

שווי השוק הנוכחי של Ferrum Network הוא $ 156.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FRM הוא 287.01M, עם היצע כולל של 597085527.2790357. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 325.06K.

Ferrum Network (FRM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Ferrum Networkל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFerrum Network ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFerrum Network ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Ferrum Networkל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.92%
30 ימים$ 0+8.58%
60 ימים$ 0+112.84%
90 ימים$ 0--

מה זהFerrum Network (FRM)

Ferrum Network is a pioneer in ushering in the era of Interoperability 2.0. Powered by the Quantum Portal, Ferrum Network’s mainnet nodes and related infrastructure will bring value, data, and functional interoperability to every chain in the industry. Utilizing the Ferrum Network, anyone can build and deploy solutions on one network and instantly enable multi-chain functionality without the burden or technical debt that comes with managing a multi-chain infrastructure for their dApps, and projects. Ferrum also specializes as a multi-chain Blockchain as a Service DeFi company, adding deflationary mechanisms, token utility and advisory services to projects across the crypto space. With the mission of breaking down barriers to mass adoption in mind, Ferrum empowers the industry by reducing friction and bringing startups and established networks closer together.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Ferrum Network (FRM) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Ferrum Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ferrum Network (FRM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ferrum Network (FRM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ferrum Network.

בדוק את Ferrum Network תחזית המחיר עכשיו‏!

FRM למטבעות מקומיים

Ferrum Network (FRM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ferrum Network (FRM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FRM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Ferrum Network (FRM)

כמה שווה Ferrum Network (FRM) היום?
החי FRMהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FRM ל USD?
המחיר הנוכחי של FRM ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ferrum Network?
שווי השוק של FRM הוא $ 156.25K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FRM?
ההיצע במחזור של FRM הוא 287.01M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FRM?
‏‏FRM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.969562 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FRM?
FRM ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של FRM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FRM הוא -- USD.
האם FRM יעלה השנה?
FRM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FRM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:24:46 (UTC+8)

Ferrum Network (FRM) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.