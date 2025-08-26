Fei USD מחיר (FEI)
Fei USD (FEI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.984501. במהלך 24 השעות האחרונות, FEI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.978934 לבין שיא של $ 1.003, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FEIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.55, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.15544.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, FEI השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, -0.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Fei USD הוא $ 3.68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FEI הוא 3.74M, עם היצע כולל של 3994145.439937098. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.93M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Fei USDל USDהיה $ -0.007254471715171.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFei USD ל USDהיה . $ -0.0111309652.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFei USD ל USDהיה $ -0.0138784121.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Fei USDל USDהיה $ -0.0117516976693589.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.007254471715171
|-0.73%
|30 ימים
|$ -0.0111309652
|-1.13%
|60 ימים
|$ -0.0138784121
|-1.40%
|90 ימים
|$ -0.0117516976693589
|-1.17%
FEI uses a new kind of stablecoin mechanism called protocol controlled value (PCV). It is more capital-efficient, has a fair distribution, and is fully decentralized. The protocol uses the value it controls to maintain liquid secondary markets. Fei Labs is the team that created FEI, a highly scalable, decentralized, and reserve-backed stablecoin that can meet DeFi’s needs without relying on centralized assets for collateral, that unlocks next-generation integration potential. Our mission is to be the stable coin of DeFi backed by some of the top minds in the space, including a16z, Nascent, Variant, Coinbase, Fei v2 launches in late 2021, bringing 1:1 redeemability, TRIBE buybacks/backstop, and algorithmic PCV management: https://medium.com/fei-protocol/introducing-fei-v2-6f56afe7a1b5
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
