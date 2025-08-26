Fei USD (FEI) מידע על מחיר (USD)

Fei USD (FEI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.984501. במהלך 24 השעות האחרונות, FEI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.978934 לבין שיא של $ 1.003, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FEIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.55, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.15544.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FEI השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, -0.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fei USD (FEI) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Fei USD הוא $ 3.68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FEI הוא 3.74M, עם היצע כולל של 3994145.439937098. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.93M.