Feenix (FEENIX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00968431 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.72% שינוי מחיר (1D) -9.53% שינוי מחיר (7D) +19.21%

Feenix (FEENIX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FEENIX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FEENIXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00968431, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FEENIX השתנה ב +1.72% במהלך השעה האחרונה, -9.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+19.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Feenix (FEENIX) מידע שוק

שווי שוק $ 21.04K$ 21.04K $ 21.04K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.04K$ 21.04K $ 21.04K אספקת מחזור 799.94M 799.94M 799.94M אספקה כוללת 799,940,122.0330545 799,940,122.0330545 799,940,122.0330545

