FEAR מחיר היום

מחיר FEAR (FEAR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00582033, עם שינוי של 12.43% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FEAR ל USD הוא $ 0.00582033 לכל FEAR.

FEAR כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 103,110, עם היצע במחזור של 17.72M FEAR. ב‑24 השעות האחרונות, FEAR סחר בין $ 0.00537459 (נמוך) ל $ 0.00681188 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 3.88, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00537459.

ביצועים לטווח קצר, FEAR נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -20.77% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

FEAR (FEAR) מידע שוק

שווי שוק $ 103.11K$ 103.11K $ 103.11K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 242.94K$ 242.94K $ 242.94K אספקת מחזור 17.72M 17.72M 17.72M אספקה כוללת 41,739,201.62033058 41,739,201.62033058 41,739,201.62033058

